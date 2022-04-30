” نسخة طبق الأصل من شاكيرا ” .. زوجة فنان شهير تخطف الأنظار وتثير ضجة في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 06:50 مساءً - شارك الفنان السوري ” سامر إسماعيل ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق إنستجرام بصورة تجمعه بزوجته ” مايا بكري ” خلال حضورهما لحفل انتهاء تصوير مسلسل ” كسر عضم ” .

ولفتت مايا بكري في أحدث ظهور لها أنظار المتابعين إليها وذلك بعد أن شبهها الجمهور بالنجمة العالمية ” شاكيرا ” لتقارب ملامحهما بشكل كبير بالإضافة إلى تسريحة الشعر ولونه .

يذكر أن الفنان سامر إسماعيل شارك في بطولة مسلسل كسر عضم الذي يعرض بالموسم الرمضاني الجاري إلى جانب مجموعة من الفنانين وهم : فايز قزق، وكاريس بشار، ونادين تحسين بيك ونانسي خوري وغيرهم .

والمسلسل من تأليف على الصالح وإخراج رشا شربتجي التي تعود إلى الدراما الاجتماعية السوريّة بعد غيابها عن هذا النوع لعدة سنوات .. وتدور أحداث العمل حول الصراع على البقاء في يظل زمن الحرب والأزمة السورية متناولا عدد من القضايا الإنسانية والاجتماعية .