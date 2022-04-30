عادات غريبة رافقت جوني ديب في المحكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ بدأت جلسات المحكمة، التي تهدف إلى الفصل في القضية التي رفعها الممثل العالمي جوني ديب ضد طليقته الممثلة الأميركية آمبر هيرد، وأجواؤها مليئة بالاعترافات المثيرة والمفاجآت الصادمة، ولكن اليوم العاشر للقضية كان مليئاً بالغرابة.

ومن الأجواء الغريبة التي حملها ذلك اليوم، وصول جوني ديب إلى مكان المحكمة بسيارة رياضيةٍ سوداء، بينما كان يستمع إلى أغنية “Exodus”، التي غنّاها بوب مارلي بصوتٍ عالٍ كان مسموعاً حتى خارج سيارته، ليستقبله محبوه وهم يحملون شعارات كُتب عليها: “العدالة لجوني ديب”.

أما الأمر الأكثر غرابة خلال ذلك اليوم، فكان وجود حيوانات أليفة، عُلقت عليها شعارات تنادي أيضاً بالعدالة لجوني ديب.

كما دخل جوني ديب إلى باحة المحكمة وهو يحمل دفتراً بيده، جاء غلافه مزيناً بشكل أخضر وعلى رأسه تاج، وكُتب عليه: “بُنيت لتبقى”، وبعدها بلحظات قام برفعه ليغطي وجهه، كأنه يريد من خلال تلك العبارة إرسال رسالةٍ غير مباشرة مفادها أنه سيكسب القضية.

ويبدو أن تلك الجلسات شهدت أيضاً بعض التفاصيل المثيرة للانتباه، منها وجود كوب كبير فضي اللون أمام جوني ديب يومياً، ويعتقد أن ما بداخله هو قهوة سوداء، وكذلك شوهد ديب وهو يحمل دفتراً للرسم معه كل جلسة، ويقوم بالرسم عليه بين الحين والآخر بقلم ذي لون أرجواني، حيث ظهر محاميه في أحد الأيام وهو معجب بما يرسمه جوني.

ومن التفاصيل تلك أيضاً، وجود حفنة من سكاكر الجيلاتين الملون وحلوى الدببة والنعناع على المنصة التي يجلس عليها ديب، والمعروف عنها أنها تساعد في تخفيف الضغط والتوتر.

وكان آخر مستجدات القضية، عرض لقطات كاميرا لضابط من لوس أنجلوس، داخل شقة جوني الفارهة والموجودة في مبنى إيسترن كولومبيا، بعد قتال بين الزوجين في 21 مايو 2016.

وقال الضابط ويليام غاتلين، الذي أجاب على اتصال طارئ بذلك الشأن وذهب للشقة حينها، إن الغرفة كانت مضاءة بشكل خافت، لكنه لم يَرَ أي إصابات على وجه آمبر هيرد. ما ينفي ما تحاول هيرد إثباته بأنها تعرضت للتعنيف من قبل جوني ديب، خصوصاً بعد أن رفع عليها الأخير قضيةً واتهمها بالتشهير به.