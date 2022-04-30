لأسباب صحية.. سيلين ديون ترجئ حفلاتها الأوروبية إلى 2023

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة الكندية سيلين ديون الجمعة أنها أرجأت إلى 2023 كل الحفلات المقرر أن تحييها هذه السنة في أوروبا ضمن جولتها العالمية “كاريدج” بسبب مشكلة صحية تعانيها.

ونقل بيان نشرته في باريس إدارة صالة “باريس لاديفانس أرينا” عن المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية قولها “أشعر ببعض التحسن … لكنني لا أزال أعاني تشنجات” عضلية.

وأضافت النجمة البالغة 54 عاماً “أنا آسفة جداً لاضطراري إلى تغيير مواعيد الجولة الأوروبية مجددا، المرة الأولى بسبب الجائحة، والآن بسبب صحتي”.

وتابعت “وجودي على المسرح يستلزم مني أن أكون بكامل صحتي. بصراحة، أنا أتحرق شوقاً لذلك، لكنني لست مستعدة كلياً بعد … أبذل قصارى جهدي لاستعادة كامل صحتي لكي اصعد إلى المسرح، لأن هذا ما تستحقونه”.

وكانت سيلين ديون أحيت العروض الـ52 الأولى من الجولة قبل بدء الجائحة في آذار/مارس 2020. وأعلنت النجمة في كانون الثاني/يناير الفائت إلغاء الجزء الأمريكي الشمالي من هذه الجولة بسبب مشكلاتها الصحية.