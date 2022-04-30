شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح الأجهزة الأمنية فى إحباط خطة داعش لضرب مؤتمر الغاز بمسلسل العائدون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مشاهدو مسلسل العائدون خلال حلقة الليلة الإجابة عن عدة تساؤلات خاصة بعدما شهدت حلقة الأمس الـ28 من المسلسل إثارة وتطورات عديدة مع بدء سياف قائد تنظيم داعش تنفيذ خطته على أرض مصر، حيث يخطط لضرب مؤتمر الغاز، إلا أن ميدو عادل "علاء" نجح بعدما تعافى من الإصابات التي لحقت به في رسم صورة لـ سياف.

الحلقة الـ 28 مسلسل العائدون

وبهذا الأمر نجح "عمر" للمرة الأولى في رؤية وجه سياف الذى اعتاد على إخفاء وجهه إلا أنه اظهره لـ "علاء" ظناً أنه سيموت بعدما تركه في الصحراء عقب اطلاق الرصاص عليه قبل إنقاذ عمر له.



امير كرارة فى صورة من الحلقة 28 من مسلسل العائدون

كما ستشهد الحلقة المنتظرة الليلة معرفة كيفية تحضير سياف ورجاله فى التأثير على مؤتمر الغاز، حيث قال لأحد معاونيه فى اخر الحلقة الـ 28 امس، اليوم سنوجه ضربة كبري ننتقم فيها من كل ما تسببت فيه مصر لنا من أذى.

مسلسل العائدون، من بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.