شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تشوق متابعيها للحلقة الأخيرة من مسلسل "انحراف".. يا ترى مين حور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة روجينا متابعيها على موقع إنستجرام إلى حلقة الليلة والأخيرة من مسلسل "انحراف" الذى يحقق ردود فعل واسعة منذ عرضه ضمن مارثون دراما رمضان، وذلك من خلال بوست على إنستجرام نشرت فيه صورة ظهر فيها الفنان أشرف زكي، وشخصية أخرى حرصت على إخفاء وجهها، وكتبت "يا تري مين حور، انتظروا الحلقة الأخيرة؟".



روجينا على انستجرام

وما أن نشرت البوست حتي توالت عليها التعليقات من قبل المتابعين ممن حرصوا على الإعلان عن انتظارهم الحلقة بفارغ الصبر، والتى من المقرر أن تشهد العديد من المفاجآت.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة، من تأليف مصطفى شهيب.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.