شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أتابع مسلسل الاختيار بداية من أول أجزائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله فى تصريحات لـ"الخليج 365" إننى حرصت على متابعة مسلسل "الاختيار 3" وهو عمل مهم ويعتبر أهم جزء خاصة أننا عشنا تلك الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد، وأرى أن كل ممثل في هذا العمل أدى دوره على أفضل مستوى وأوجه لهم الشكر والتحية على لفت أنظار الجمهور لمتابعته بداية من أولى حلقاته، ويمكن أحفادى فقط هم من لم يعيشوا هذه الفترة، وهذا العمل يذكرنا بواقع مؤلم وأن الله حفظ مصر.

كما يذكرنا بثورة 30 يونيو فهو يوم من أعظم الأيام، وأنا متابع الاختيار من أول جزء لأنه رصد بطولات رائعة للجيش والشرطة ومقاومة الإرهاب، كما أننى حريص على متابعة مسلسل "العائدون" وسعدت بمشاركتى العام الماضى في مسلسل "هجمة مرتدة" بدور مميز.

ويشارك صلاح عبد الله فى موسم رمضان بمسلسل "دايمًا عامر" ويعرض على قناة الحياة ويجسد من خلاله شخصية لطفى وكيل المدرسة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين ،نضال الشافعى، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.