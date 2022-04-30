فجر السعيد تهاجم أصالة وتتهمها ب ” الشماتة في الموت “

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 05:43 مساءً - تحدثت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” بلقاء تلفزيونية مع مواطنتها الإعلامية ” مي العيدان ” عن خلافها مع الفنانة السورية ” أصالة ” والذي يرجع إلى عام 2019 عندما تعرضت السعيد لأزمة صحية استدعت مكوثها بالمستشفى لفترة .

حيث قامت أصالة بنشر صورة لفجر السعيد مع خبر إصابتها بنزيف حاد وتوقف في القلب أثناء خضوعها لعملية جراحية وطالبت الجمهور بالدعاء لها والترحم عليها .. وهو الأمر الذي أغضب الإعلامية الكويتية واتهمتها بالشماتة في الموت وأنها ترحمت عليها عندما مرضت بغرض الاستهزاء بها .

فقالت فجر السعيد : ” أنا عندي خلاف شخصي حاليا مع أصالة لأنها يوم وانا مريضة نزلت بوست تترحم عليا إن أنا مت وفيما معناه إن أنا مت (حوبة) – أي أن دعوتها استجيبت بموتها – يعني هي عطتني حوبة على أساس إن هي السيدة زينب ” .

وتابعت : ” والمستشفى قالها إن ما مسحتي البوست راح نرفع عليكي قضية لإن هي حية فاضطرت تمسح البوست لإن المستشفى كلموها .. هذا أنا بالنسبة لي لن اغفره ما حييت لأصالة لإن إنتي كل شئ ممكن تتكلمين فيه إلا الشماتة في الموت ” .

وأضافت : ” إنتي وحدة انشليتي وضاعت بلدك وانطردتي من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة وشفتي بلاوي عديدة ولو نتشمت بيكي كان نقول صار شذي علشان حوبتي وبيصير فيك علشان حوبتي لكن ما اتشمت فيكي لإن إنتي لا تعنيلي الحين زيرو ” .

وأعربت فجر السعيد عن استيائها وغضبها من تجاهل أصالة الحديث بحفلاتها عن دولة البحرين التي ساعدتها وبجواز السفر البحريني التي تملكه تستطيع السفر والتنقل وتتحدث فقط عن دولتي مصر والسعودية مقدمة الشكر لهما .

وأكملت : ” ما شكرت الإمارات اللي قعدت سنين فيها .. لكن أنا اللي يحرقني البحرين، أنا أحب البحرين وهي بلدي الثاني، البحرين والكويت عندي راس براس وغيرتي على بلدي البحرين تخليني كل ما تصرح أي شئ فيه لمحة إساءة للبحرين أبغى أرد عليها ” .

وقالت : ” من وجهة نظري اللي يتمنى الموت ويصف آخر إنه مات ويسعد في موت آخر حتى لو كان عدوك هذا بالنسبالي مو إنسان .. وبالتالي هي مو إنسانة ولا لحكيها قيمة نهائي ” .

وكشفت الإعلامية فجر السعيد عن رأيها بصوت الفنانة أصالة مشيرة إلى أنها لا تحبه ولا يعجبها واصفة إياه ب ” الصوت الاستعراضي ” نافية في الوقت ذاته أن تكون قد تقصد أن من يحب صوت أصالة هو بلا ذوق على حد قولها .