بسبب 3 دول عربية .. متابع يهاجم فنان مصري شهير والأخير يرد : ” إحنا اللي علمنا اللي خلفوك وحفظوك الكلمتين دول “

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 05:43 مساءً - تعرض الفنان ” نبيل الحلفاوي ” لهجوم من جانب أحد متابعيه عبر حسابه على موقع تويتر حيث اتهمه المتابع بعدم الحديث عن قضايا الدول العربية ودعمها .

فكتب المتابع قائلا : ” لم نسمع لك صوت تجاه فلسطين أو اليمن أو العراق أو سوريا .. هل الغربي هو الإنسان والبقية لا ” .

ومن جانبه رد الفنان نبيل الحلفاوي على ذلك بقوة فقال : ” بس يا بابا .. بس يا حبيبي .. إحنا اللي علمنا اللي خلفوك وحفظوك الكلمتين دول ” .