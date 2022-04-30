كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 05:43 مساءً - تعرض الفنان ” نبيل الحلفاوي ” لهجوم من جانب أحد متابعيه عبر حسابه على موقع تويتر حيث اتهمه المتابع بعدم الحديث عن قضايا الدول العربية ودعمها .
فكتب المتابع قائلا : ” لم نسمع لك صوت تجاه فلسطين أو اليمن أو العراق أو سوريا .. هل الغربي هو الإنسان والبقية لا ” .
ومن جانبه رد الفنان نبيل الحلفاوي على ذلك بقوة فقال : ” بس يا بابا .. بس يا حبيبي .. إحنا اللي علمنا اللي خلفوك وحفظوك الكلمتين دول ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب 3 دول عربية .. متابع يهاجم فنان مصري شهير والأخير يرد : ” إحنا اللي علمنا اللي خلفوك وحفظوك الكلمتين دول “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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