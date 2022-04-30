حلمي بكر ينتقد شيرين عبد الوهاب : ” الفترة اللي فاتت كان فيه جواز وطلاق وحلق شعر وبويضات .. إيه ده؟ “

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 05:43 مساءً - انتقد الموسيقار ” حلمي بكر ” خلال حلوله ضيفا ببرنامج (مراحل) مع الإعلامي ” علي العلياني ” تناول ما تعرضت له الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في الفترة الماضية بعد انفصالها عن زوجها الفنان ” حسام حبيب ” .

كما أعرب حلمي بكر عن استياؤه من التصريحات التي أدلت بها شيرين عبد الوهاب خلال تلك الفترة وبعض التصرفات التي قامت بها موجها لها نصيحة بالتركيز في عملها ونجاحها والبعد عن ما يشوشها .

فقال : ” الناس بتتهمني إن أنا معادي لشيرين بالعكس أنا محب لصوتها ولكن لا تصنع ما يشوش حول نجاحك، انت ناجح متعملش تأثيرات تضر نجاحك .. المرحلة اللي فاتت دي الطلاق والجواز والانفصال وحلق الشعر والبويضات إيه ده .. إيه علاقة ده بإن أنا صوتي حلو وبغني ” .

وتابع حلمي بكر : ” شيرين من أول الناس اللي سمعوها أنا وهي صغيرة لسه، جابتهالي أختي وسمعتها وقولت البنت دي هتبقى خطيرة وكبرت واديتلها جايزة على المسرح في حفلة في الأوبرا .. وأنا أحب اشتغل معاها بس وقت ما اعوز ” .