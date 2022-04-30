شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى فى السينمات.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة سينرجى غدًا الأحد فيلم "واحد تانى" فى دور العرض السنمائى وهو من بطولة النجم أحمد حلمى وروبى ونسرين أمين وأحمد مالك ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وينافس الفيلم ضمن عدد من الأفلام السينمائية الجديدة التى تعرض خلال موسم عيد الفطر، ومنها فيلم "زومبى" لعلى ربيع، وفيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبى، وفيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.