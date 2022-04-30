شكرا لقرائتكم خبر عن أول ما تشوف حد بيصورك.. رد فعل حمادة هلال خلال طريقه لأداء العمرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النجم حمادة هلال، بموقف طريف داخل القطار خلال ذهابه إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث ظهر مرتديا ملابس الإحرام.

وظهر هلال، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام، وهو يقوم "بتسريح شعره بيده" استعدادًا لالتقاط صورة، صحبه بتعليق: "‏أول ما تشوف حد بيصور.. كل عام وأنتم بخير ربنا يديم عليكم وعلينا الخير".

من ناحية أخرى، شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" الكثير من الأحداث، حيث تفاجأ صابر المداح بأخذ عماد "تامر شلتوت" الحاجة صفاء "حنان سليمان" من المنزل بدون علمه.

وسلم عماد "تامر شلتوت" الحاجة صفاء "حنان سليمان" للجنية "مليكة" سهر الصايغ، والتي كشفت لها عن تخلي صابر المداح عنها من أجل حماية نفسه، مؤكدة أنه فضل نفسه عليها، ليذهب صابر المداح لمنزل عماد للبحث عن الحاجة صفاء، إلا أنه سمع أصوات أشباح تطارده، ليخرج من المنزل ويذهب إلى شركة "أبو الخير" كمال أبو رية، ويسأله عن مكان الحاجة صفاء ويهدده داخل مكتبه، ثم يذهب لمكتب عماد للبحث ولكن يخبره الحارس أنه لا يأتي للمكتب منذ مدة كبيرة.

واكتشف صابر المداح، تفاصيل جديدة حول أسطورة الوادي، وهي أنه يوجد بئر في الوادي يعتبر بمثابة الخلاص من أذى الجن والشياطين، إلا أن كل من يحاول الوصول إليه يموت قبل أن يقترب منه ويوجد جبل بقرب هذا البئر.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.