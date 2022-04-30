شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: فرحان بكتابة كلمات التتر الأخير لـ"جزيرة غنام" وغناء على الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن سعادته الكبيرة بكتابة كلمات التتر الأخير من أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، الذى قام بتأليفه ويعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان 2022، بصوت المطرب الكبير علي الحجار وألحان شادي مؤنس، مشيرًا إلى أنه كتب أيضًا كلمات أغنيتين آخرتين ستعرض في حلقة الليلة وغدًا في الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي حقق نجاحًا جماهيرًا كبيرًا.

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيس بوك": "لا أخفي عنكم سعادتي الشخصية بأن إمبارح كانت غنوة التتر الأخير بصوت علي الحجار وكلماتي وألحان شادي مؤنس وكذلك حلقة الليلة والحلقة الأخيرة غدًا تحمل كل منهما غنوة من كلامي وألحان شادي".

وأضاف كمال: "فكرة إن الواحد يكتب أغنية وتتغنى بصوت الأستاذ على الحجار، دي لوحدها فرحة فعلا كبيرة، قلت أشارككم تلك الفرحة".



عبد الرحيم كمال

مسلسل "جزيرة غمام"، إنتاج شركة سينرجي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوى، مدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.