شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عبد العظيم محمد ملحن تم البدر بدرى: المؤلف اعترض على اللحن وقال: مش منور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشعر بالشجن ونحن نودع شهر رمضان الكريم، ويزداد هذا الشجن ونحن نستمع إلى رائعة "تم البدر بدرى" التى غنتها سلطانة الطرب الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، لتكون أفضل أغنية تعبر عن حالة الاشتياق والحنين والشجن لوداع شهر رمضان.

تلك الأغنية التى تتردد دائمًا فى نهاية الشهر الكريم وكأننا نودع ضيفًا عزيزًا هل علينا بالفرح والسعادة وترك لنا عيدًا وبهجة، لحنها الملحن الكبير عبدالعظيم محمد وكتب كلماتها الشاعر الصوفى الكبير عبددالفتاح مصطفى وشدت بها مطربة كبيرة وهى الفنانة شريفة فاضل.



شريف فاضل

وعن كواليس هذه الأغنية تحدثت إيمان عبد العظيم محمد ابنة الملحن الكبير عبد العظيم محمد لـ"الخليج 365"، وقالت ابنة الملحن الكبير: "تم وضع هذه الأغنية فى بداية الستينيات حيث كلف الإذاعى الكبير حسن الشجاعى والدى بعمل لحن لهذه الكلمات التى كتبها صديقه الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى والذى تربطه بوالدى علاقة صداقة قوية وتعاونا فى العديد من الأعمال الغنائية الدينية ومنها اغانى فيلم الشيماء".



الملحن

وتابعت ابنة الموسيقار عبد العظيم محمد: "والدى أعد اللحن وأسمعه للشاعر عبد الفتاح مصطفى ولكن عندما سمعه الشاعر الكبير قال لوالدى إن اللحن ليس على المستوى المطلوب وأنه "مش منور"، ولكن والدى أقنعه بأن هذا اللحن مناسب لهذه المناسبة وأنه سيذاع فى شهر رمضان عام أو اثنين فقط".

وأوضحت: والدى قال لى كنت فاكر إن اللحن ده هيتذاع موسم أو اثنين وهيروح عليه وينسى، ولكن على العكس بقى هذا اللحن وعاش لأجيال، وكان والدى لأخر حياته لا يصدق أن يعيش هذا اللحن ويحقق كل هذا النجاح عبر الأجيال".

وأضافت إيمان عبد العظيم محمد: "فى آخر حياة والدى وحين تم تكريمه من نقابة الموسيقيين، قال الأستاذ منير الوسيمى وهو يقدمه فى التكريم :الملحن عبدالعظيم محمد هو الذى وضع موسيقى أغنية تم البدر بدرى، وقال والدى يقول لى: كل شغلى ده والذى يتجاوز 3 آلاف لحن لم يتذكر منها سوى تم البدر بدرى، ثم قال: وماله طالما استمر اللحن طوال هذه السنوات يبقى يستاهل إنى أتعرف بيه".

وأكدت ابنة الملحن الكبير قائلة: "كان يعتز أبى بهذا اللحن وبألحان أغانى فيلم الشيماء".. يذكر أن ألحان الموسيقار العبقرى عبدالعظيم محمد تستحوذ على جزء كبير من وجداننا وذاكرتنا حتى وإن لم يعرف الكثيرون اسم صانعها، فمن منا لم يستمتع ويحفظ رائعة محمد رشدى "يا ليلة ماجانى الغالى"، وعشرات الروائع التى غناها محمد قنديل الذى لحن له عبدالعظيم محمد مايقرب من 100 أغنية، ومنها "ماشى كلامك على عينى"، كما غنى من ألحانه عبد الحليم حافظ أغنية الفنارة، ومحرّم فؤاد "زى ما اكون عطشان"، وفايزة أحمد "دوبنى دوب"، ونجاح سلام "بالسلامة يا حبيبى بالسلامة"، وشريفة فاضل "والله لسه بدرى يا شهر الصيام"، التى كتب كلماتها الشاعر عبدالفتاح مصطفى، فضلا عن عشرات الأدعية الدينية فى رمضان، وتترات وأغانى المسلسلات، واهمها أغانى فيلم الشيماء.