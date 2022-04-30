شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحى تحتفل مع الجمهور المصرى ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر المبارك في مصر وتحديدًا فى ثالث أيام عيد الفطر وهو يوم 4 مايو المقبل في أحد الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقدم بلقيس عددًا من أغانيها التى قدمتها الفترة الأخيرة مثل "دبلوماسي وانتهي وممكن ودودوم وجبار وياخاله"، وأيضًا أغنية "العيد جاء" التى طرحتها منذ أسبوع بمناسبة موسم العيد وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت تريند اليوتيوب لأكثر من دولة عربية خلال الأسبوع الماضي.

أغنية "العيد جاء" تعاونت فيها بلقيس فتحي مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.

بلقيس على موعد بعد العيد لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية " ضريبة شوق " من كلمات محمد القاسمي وألحان الأدهم وتوزيع موسيقي محمد عصمت، ومن المقرر أن تحتفل بلقيس مع شعب دولة السودان الشقيق بالعيد وموسم الصيف من خلال تقديم أولى حفلاتها بالسودان يوم 7 مايو المقبل.

يذكر أن بلقيس فتحي قدمت في موسم الصيف الماضي أولى أغانيها باللهجة المصرية "دبلوماسي"وحققت بها نجاحاً مع الجمهور المصري مما دفعها لتقديم أغنية ثانية باللهجة المصرية تم تصويرها منذ شهرين بالقاهرة وسيتم طرحها قريباً تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.