شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يرد على مهرجان المزاريطة بعد الاعتذار له: "المسامح كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم فتحى عبد الوهاب، على قبول اعتذار مهرجان المزاريطة السينمائى بعد نشر صورة له على الريد كاربت كتابه برفقه ابنته.

وكتب المهرجان فى بيان على فيس بوك: "بنعتذر للنجم فتحي عبدالوهاب بسبب خطأ حدث من مسئول السوشيال ميديا وأتحول حاليًا للتحقيق والكبير بنفسه هيحقق معاه وبنأكد أن اللي ظهرت مع استاذ فتحي علي الريد كاربت طفلة تايهة مش بنته وشكرًا".

وكان فتحى عبد الوهاب، قال فى بيان إعلامي، "أنه ليس لديه أطفال من الإناث مؤكدًا أن البنت التي ظهرت معه في إحدى الصور هي بنت سيدة من سيدات المزاريطة الأفاضل وأن السيدة تركت معه الطفلة لتلتقط صورة مع النجمة يسرا واختفت بعدها مشيرًا إلي أنها لم تأخذ ابنتها حتى الآن وناشد عبدالوهاب صناع المهرجان بسرعة التواصل مع السيدة لتتسلم الطفلة في أقرب وقت".



فتحى عبد الوهاب

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.