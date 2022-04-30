شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 28: عائشة بن أحمد تنهار بعد قتل شقيقها نبيل عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ28 من ملف سري للنجم هاني سلامة عدة أحداث مهمة، فبعدما أطلق حسين "إيهاب فهمي" الرصاص علي هارون المالكي "محسن محيي الدين" أخيه انتقامًا منه، وقف عادل ابنه "نبيل عيسي" ليتلقى الرصاصة بدلاً منه ويقع أرضًا علي الفور، حالة من الهلع تصيب هارون وحسين ويتوعد هارون له بأنه سينتقم منه أشد انتقامًا.

نُقل عادل على الفور للمستشفى في حالة حرجة ومعه هارون المالكي، وطلب منه هارون أن يسامحه وأكد له أنه يحبه ومن جانب عادل وجد أيضًا أنه يحب والده وأن كل ما كان يفعله من أجل خوفه عليه، ووصلت مريم المالكي "عائشة بن أحمد" المستشفى بعدما أنقذها يحيي "هاني سلامة" من يد ليل "محمد محمود عبد العزيز" وصعدت روح عادل بعدها للسماء، أنهارت مريم المالكي التي كانت تحب أخيه كثيرًا، بينما هارون المالكي فقد أصيب بشلل علي الفور وهو يردد اسم ابنه عادل.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.