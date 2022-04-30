الحلفاوي يكشف عن الأنسب كبديل لـ"السولية وأليو ديانج" بمباراة "سيراميكا كليوباترا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن الأنسب كبديل لـ اللاعب عمرو السولية واللاعب أليو ديانج في لقاء "سيراميكا كليوباترا" بالدوري العام، بعد تأكد غياب الثنائي عن المباراة، المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 مساء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "زياد طارق أو محمد محمود، وكان لازم ياخدوا أوقات قبل كده.. عشان الثلاثي استنزف تماما".

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه موقع "يلا كورة"، جاء فيه: "بعد غياب عمرو السولية وأليو ديانج للإصابة.. من الأنسب لتعويض غياب الثنائي في خط وسط الأهلي أمام سيراميكا؟".

وتقام مباراة "الأهلي" أمام "سيراميكا كليوباترا" في ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من عمر البطولة المحلية للدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المرتبة الثانية عشرة بـ 17 نقطة.