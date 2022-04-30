شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين أحمد حلمى ومنى زكى بفيلمى "واحد تانى" و"العنكبوت" في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسد عيد الفطر السينمائى منافسة قوية هذا العام بين عدة أفلام كما أنه يشهد عودة لكبار النجوم، ومن الملفت للنظر فى هذا الموسم هو منافسة النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى سويا فى موسم واحد، حيث يشارك أحمد حلمى بفيلم "واحد تانى" مع النجمة روبى، كما أن النجمة منى زكى تشارك بفيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا.

والمنافسة بين النجمين أحمد حلمى ومنى زكى في موسم واحد لم تقتصر على الأفلام فقط بل تجمعهم أيضا الكوميديا، فمن المعروف أن نوعية أفلام النجم أحمد حلمى هي الكوميديا حتى وإن كان يقدم رسالة ولكن تكون بطريقة طريفة ومؤثرة في جمهوره، حيث تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين، ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، فيدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

أما النجمة منى زكى تشارك من خلال فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، والذى يصنف من أفلام الأكشن، ورغم ذلك لم يتجاهل صناع الفيلم في وضع اللمسة الكوميدية المحببة لدى جمهور السينما، حيث ظهرت النجمة منى زكى في الكثير من المواقف الكوميدية مع النجم أحمد السقا وأثناء لعبها بلعبة "بابجى" كما أنها ألقت العديد من الإفيهات المضحكة خلال الإعلان الرسمي.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.