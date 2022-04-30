شاهد .. أحدث ظهور لنانسي عجرم برفقة أشقائها

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” وشقيقتها الكاتبة ” نادين عجرم ” بعيد ميلاد شقيقهما الفنان ” نبيل عجرم ” الذي يوافق 26 إبريل . ونشرت نادين عجرم صورة عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تجمعها بأشقائها من الاحتفال بعيد ميلاد نبيل عجرم أثناء تواجدهم داخل أحد المطاعم . وكتبت الكاتبة نادين عجرم في تعليقها على الصورة ومعايدتها لشقيقها قائلة : ” عيد ميلاد سعيد أخي ” .

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