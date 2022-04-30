شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح: ماتصدقوش تصريحات هدرس عليا.. ومحمد سلام: أنا مش دايب حادة من عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد ممدوح "تايسون" عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في دورته الأولى، ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي 6"، مطالبًا من جمهوره ومتابعيه عدم تصديق التصريحات التى أطلقها "هدرس" خلال لقائه معه في افتتاح المهرجان.

ونشر تايسون، صورة خلال لقائه مع "هدرس" في المهرجان، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ماتصدقوش التصريحات اللي هدرس طلعها عليا يا جماعة"، ليرد عليه الفنان محمد سلام "هدرس" من خلال التعليقات، قائلاً: "أنا مش دايب حادة من عندى يا فنان".





وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 6، افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائى ووقف جونى "أحمد مكى" وهجرس "محمد سلام" ومربوحة "رحمة أحمد"، على السجادة الحمراء لاستقبال الفنانين واعترض جونى على مربوحة لتقديمها المهرجان ولكنها أبلغته أن الكبير صاحب المهرجان ووافق على تقديمها.

وتصل الفنانة هنادى مهنا المهرجان ويستقبلها جونى ويطلب منها التصوير معها ثم تلتقي بها مربوحة وتسألها عدد من الأسئلة السريعة كيف خسرت وزنها وماذا تحمل فى حقيبتها وبعد ذلك تسخنها على زوجها وتطلب منها أن تكلمه للتأكد إذ كان يصور أم لا.

ثم يصل الفنان محمد ممدوح والفنان فتحى عبد الوهاب والفنان محمد سلام، ويعنفه جونى لأنه ترك عمله على السجادة الحمراء ثم يعتذر له لقرب الشبه بينه وبين هجرس، وبعد ذلك تصل شيرين رضا المهرجان ويتغزل فيها الكبير.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.



