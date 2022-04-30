شكرا لقرائتكم خبر عن هنا سأسكت قليلا.. الكبير يغازل شيرين رضا بأشهر جملة فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الكبير أحمد مكى النجمة شيرين رضا خلال حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائى في دورته الأولى، فى الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 6.

وتغزل الكبير، فى شيرين رضا بأشهر جملة في ملاعب كرة القدم وقال الكبير: "هنا سأسكت قليلاً احترامًا وتقديرًا لهذا الجميل"، والجملة تعود للمعلق الكروي علي الكعبي عن محمد الشلهوب في مباراة الهلال السعودي والريان في بطولة دوري أبطال آسيا 2017.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.