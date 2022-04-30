شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينتهى من تصوير آخر مشاهد مسلسله "المشوار" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى النجم محمد رمضان من تصوير آخر مشاهد مسلسله "المشوار" فجر اليوم، وهو العمل الذى يعرض حالياً على فضائية dmc ومنصة watch it، من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.

واستغرق تصوير المسلسل ما يقرب من 3 اشهر ونصف، صور فيها فريق العمل في عدة مناطق متفرقة في القاهرة ومدن أخرى، كما شهد المسلسل تصوير بعض المشاهد في استديوهات داخلية، وأشاد النقاد ورواد السوشيال ميديا بالصورة والديكورات .



المشوار

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".