شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى فى السعودية لأداء العمرة: أحسن قرار نزور النبى المختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المخرج الكبير مجدى الهوارى، مناسك العمرة، وذلك برفقة كل من الستايلست دنيا عبد المعبود ورنا حسنين الحداد، حيث نشر الهوارى صور برفقة دنيا ورنا، عبر فيس بوك، وعلق قائلاً: "وكان أحسن قرار نزور النبي المختار، إلى المدينة المنورة إلى النبى صلي الله عليه وسلم.



مجدى الهواري

الهواري أثناء العمرة

وفي سياق آخر تعاقد الفنان مصطفى شعبان مع المنتج كامل أبو على والمخرج مجدي الهواري على فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد نجاح مسلسل"دايما عامر" الذي يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان الكريم. "

ويأتي هذا التعاون بين كل من الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري بعدما حققا نجاحات سويًا على مدار أعمال سابقة عديدة منها على سبيل المثال فيلم "الوتر" مرورًا بمسلسل "الزوجة الرابعة"، "مزاج الخير" وانتهاءً بـ "دايما عامر".

كما اختار فريق العمل اسم الفيلم تحت عنوان "اللي سرق حاجة يرجعها" والذي قرر عرضه في عيد الأضحى المُبارك القادم، وستشارك شعبان بطولة فيلمه الجديد إحدى النجمات التي ستكون مفاجأة كبيرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي بين مصر والمغرب وإسبانيا