شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة أبيض وأسود.. إسعاد يونس تهنئ متابعيها بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، على تهنئة متابعيها بعيد الفطر، ونشرت صورة لها باللونين الأبيض والاسود وهى ترتدى قبعة، وعلقت عبر تويتر :"كل سنة وكل الأحباب بخير وأمان".



اسعاد يونس على تويتر

ومن جهة أخرى قالت الفنانة إسعاد يونس إنه "من أول موسم في مسلسل الاختيار وأنا أتحايل على المخرج بيتر ميمي يطلعني معاه حتى لو في دور شهيدة ولما جالى الدور وافقت فورًا، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لراديو 90.90 خلال استضافة المذيع رامى الحلوانى للفنانة إسعاد يونس في أحد برامج الإذاعة، حيث ظهرت الفنانة إسعاد يونس ضمن أحداث مسلسل الاختيار فى الحلقات الماضية.



اسعاد يونس

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.