قبل انطلاقها بأسبوعين.. كيف علقت إليسا على الانتخابات في لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة إليسا، عن استيائها من حالة الترهيب والتهديد والضغط التي يمر به المرشحون للانتخابات في لبنان، حسب تعبيرها، والمقرر انعقادها في 15 مايو المقبل.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "الترهيب والتخويف والتهديد والضغط على المرشحين للانسحاب ما بيشبه لا لبنان ولا الديمقراطية".

وأضافت: "ليش بدنا نعيش تحت الخوف ونضل تحت رحمة السلاح اللي بدوا يختار محلنا حتى بالانتخابات.. تذكروا هذا الشيء يوم الانتخاب وما تقبلوا تصوتوا للسلاح وللترهيب.. الله يخلصنا من هيمنتكم".

وكانت إليسا، كشفت مؤخرا عن أحدث أعمالها الغنانية "من أول دقيقة"عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والتي تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وشاركت إليسا في حفل جوائز joy awards، الذي أقيم يوم 27 يناير الماضي في المملكة العربية السعودية.

وشهدت فقرة إليسا إعادة الفنانة الراحلة داليدا للحياة عبر تقنية الهولوجرام، لتشاركها الغناء، أمام كوكبة من نجوم الفن بالوطن العربي الذين حضروا الحفل، بينهم: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد عبده، رامز جلال، ليلى علوي، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، نادين نسيب نجيم، كاظم الساهر، كارمن بصيبص، محمد هنيدي، محمد سعد، عمرو يوسف، كما شهد الحفل حضور النجم العالمي جون ترافولتا والنجم الهندي سلمان خان.