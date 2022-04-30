فيديو مؤلم جداً.. مطالبات في المغرب بالسجن قاتلة القطة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:38 مساءً - منذ 37 دقيقة

تصدر مقطع فيديو “مشين”، قامت إحدى الفتيات في المغرب بتصويره، يظهرها وهي تحرض كلبته، على قتل قطة عاجزة في زاوية أحد الأماكن.

وكانت الفتاة تصور بهاتفها المشهد من أوله إلى آخره، وتخاطب في الوقت نفسه كلبتها بالقول “أكره القطط وأنت أيضا تكرهينها مثلي”، مضيفة: “حسنا لقد قتلتيها يا ملينا”، في إشارة إلى كلبتها.

وبدت صاحبة الفيديو، 24 سنة، والمتحدرة من مدينة فاس من خلال صفحتها على إنستغرام، منتشية بفعلتها ومستمتعة أمام مشهد افتراس كلبتها لقطة ضعيفة محاصرة بجدران المنزل، لا تكاد تفهم ما يدور حولها، حتى تجد أنياب الكلبة لها بالمرصاد. وشاركت الشابة الفيديو عبر خاصية “ستوري”.

وأثار الفيديو امتعاضا كبيرا وموجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا صدمة كبيرة بسبب ما جاء فيه من قسوة.

وأطلق نشطاء مغاربة هاشتاغ “السجن لقاتلة القطط”، لمطالبة المصالح الأمنية بالتدخل والتحقيق مع “مولات الكلبة”، وكذا فرض عقوبات عليها.

وعلق أحد النشطاء قائلا: “إذا كان ذلك القط البريء لا يستطيع الكلام، فنحن سنتكلم. من كانت له القدرة على قتل قط بهذه الطريقة، فبإمكانه أيضا قتل الإنسان”.

وغرد آخر: “لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الحيوان لم يسلم من بطش بعض الناس”.

فيما نشرت ناشطة تدعى منال صورة الفتاة مع كلبتها، معلقة: “هذه الشابة تدعى (ش. س) وهي من مدينة فاس، إنها تعتدي على القطط بدون رحمة، لا أستطيع تقاسم الفيديو معكم لبشاعته، نطالب بسجن قاتلة القطط، ادعموا جميعا هذا الهاشتاغ حتى يُسمع صوتنا، وتنال جزاءها. لا تكلوا ولا تملوا انشروا الوسم”.

وجاء في تدوينة على صفحة “محبي القطط في المغرب”: ” يا حرام، ماهذا الذي يقع؟ هل أصبحنا نعيش مع مجرمين بدون رحمة، ماذا يقول القانون المغربي في هذا، وهل يعاقب أمثال هذه الفتاة؟ لقد أحرقني هذا الفيديو، لا أستطيع التحمل”.

كما وصف آخرون صاحبة الكلبة بـ”المريضة النفسية” و”عديمة الرحمة”، وطالبوا بتطبيق قانون تجريم الاعتداء على الحيوانات في حقها، داعين إلى ملء شكاية إلكترونية، حتى لا تبقى هذه الحملة مجرد تعليقات على الإنترنت.