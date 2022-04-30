في حديقة برونكس.. صورة لحيوان نادر وُلِد بحجم “ظفر” إصبع الإنسان!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:38 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 1:06 مساءً

أعرب مسؤولو حديقة حيوان برونكس الأمريكية عن فرحتهم العامرة، جراء ولادة كنغر من فصيلة الكنغر الشجري، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ 2008.

وقال قول جيم بريهيني مدير الحديقة الأميركية في بيان “حدث مذهل تشهده حديقة برونكس للحيوان وفرصة فريدة للناس لمراقبة أحد أكثر التكيفات التطورية المذهلة للطبيعة”.

ويعتبر الموطن الأصلي لكنغر ماتشي الشجري هو بابوا نيو غينيا، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وهو من الجرابيات ساكنة الشجر ويعيش في الغابات المطيرة الجبلية.

الفصيلة أصغر بكثير من الكنغر الأحمر الأسترالي الشهير. ويزن الذكر البالغ لكنغر ماتشي الشجري بين 9 و11 كيلوغراما. وقال مسؤولو الحديقة إن حجم الصغير عند ولادته كان بحجم ظفر بشري، كما أن الصغير الرضيع يزحف نحو فراء أمه لدخول جرابها ويظهر بعدها بنحو سبعة أشهر.

وأضاف بريهيني “في هذه المرحلة من التطور، يقضي الصغير الكثير من الوقت في جراب أمه ولا تظهر منه سوى رأسه. وفيما يكبر، سيبدأ في استكشاف بيئته وقضاء أوقات قصيرة خارج الجراب.”

يعتقد نشطاء الحفاظ على البيئة والطبيعة أن أقل من 2500 حيوان من كنغر ماتشي الشجري مازالت تعيش في البرية. وهي مهددة بسبب تدمير موطنها والصيد والأنشطة البشرية الأخرى.