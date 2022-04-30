فيديو وصور محزنة.. غرق ثمانية أطفال في مصر أثناء عودتهم من العمل لتناول السحور!

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:38 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 12:48 مساءً

هزت محافظة البحيرة المصرية صباح اليوم، فاجعة غرق عدد من الأطفال، جراء سقوط الـ “تروسكل” الذي كان يقلهم في مياه إحدى الترع.

وأكدت مصادر طبية وقوات الأنقاذ، أن عدد الأطفال الغرقى بلغ ثمانية، فيما أصيب ستة آخرون.

وكشفت صحيفة الوطن المصرية تفاصيل مؤلمة حول حادثة غرق أطفال البحيرة، إذ تبين انقلاب تروسيكل داخل ترعة “السوالم التابعة في قرية نكلا العنب لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة”، أثناء عودته حاملًا نحو 13 طفلًا، بعد انتهائهم من يوم عمل شاق في جمع محاصيل البطاطس، وفرحتهم بالرجوع قبيل آذان الفجر لتناول وجبة السحور وسط ذويهم.

ومع السرعة الزائدة التي قام بها السائق، وفق شهادات الأهالي بالقرية، انقلب التروسيكل داخل مياه الترعة، ليلقى ثمانية أطفال مصرعهم في الحال ويتحول الفرح بداخلهم إلى حزن دفين رُسم على وجوه أهالي قريتهم.

كما كشفت التحريات الأولية، أن الأطفال اعتادوا على النزول للعمل في جمع محاصيل البطاطس داخل إحدى المحطات المخصصة لزراعتها، وذلك كي يتمكنوا من توفير نفقاتهم في شراء مستلزمات عيد الفطر “كانوا بيتجهوا لجمع البطاطس عشان يوفروا المصروفات لعيد الفطر المبارك، وروايات الأهالي بتقول إن سائق التروسيكل كان بيحاول يسرع جدا عشان الأطفال يلحقوا يتناولوا السحور وسط أهاليهم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، التي أصدرت بيانا باستقبال 8 جثث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.