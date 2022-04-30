وفاة الفنان ” عزت بدران ” عن عمر ناهز 67 عاما

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 01:36 مساءً - أعلن ” عمر بدران ” نجل الفنان المصري ” عزت بدران ” عن وفاة والده مساء يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان عزت بدران ” .

وتابع : ” اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيي يا مميت يا رب العالمين ” .

يذكر أن الفنان الراحل عزت بدران كان قد بدأ مشواره الفني في بداية الثمانينات .. ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك بها : دموع في عيون وقحة والأب الرورحي وكفر دلهاب ولآخر نفس وغيرهم .. وكان آخر أعماله ظهوره كضيف شرف في مسلسل قابيل .

كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية أبرزها : فاصل ونعود والجزيرة وطباخ الريس ومجنون أميرة وغيرها .