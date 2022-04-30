فنانة شهيرة تنتقد مسلسل نيللي كريم لهذا السبب : ” بسحب إعجابى بفاتن أمل حربى “

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 01:36 مساءً - أعربت الفنانة المصرية ” عبير الشرقاوي ” عن استيائها من بعض المشاهد بمسلسل (فاتن أمل حربي) لتضمنها اعتراضات على آيات قرآنية وأوامر ربانية على حد وصفها وهو ما جعلها تتراجع عن إعجابها بالمسلسل .

فكتبت عبير الشرقاوي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحة أسباب انتقادها للعمل : ” للأسف بسحب إعجابى بفاتن أمل حربى .. إحنا ممكن نقبل الطعن فى حديث حتى لو كان فى البخارى ومسلم ” .

وتابعت : ” ممكن نقبل الطعن فى رأى الأئمة ونختلف معهم ونغلطهم معنديش مشكلة فى ده، إنما مش ممكن أبدآ نعترض على أوامر صريحة فى القرآن .. يعنى لما ربنا يقول فى آية قرآنية إن الستات ممكن ينسوا أكتر من الرجالة وده واقع تعلمه النساء ” .

وأضافت : ” ففى الشهادة نستعين برجلان أو رجل وإمرأتان بسبب إن المرأة ممكن تنسى وده ليس إنتقاص من المرأة فى أمانتها وشرفها إنما لطبيعة خلقتها وضعف ذاكرتها بسبب المشاعر الفياضة التى تتحلى بها الأنثى ” .

واستطردت عبير الشرقاوي مستشهدة بالآية القرآنية (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ) .

وأكملت : ” لما ربنا يقول كده وهو الخالق العالم بماهية خلقه مينفعش إحنا نقول هنغير التشريع ده علشان المرأة متساوية مع الرجل، المساواة هنا ليست محل إعراب ” .

واختتمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي منشورها قائلة : ” للأسف أسحب إعجابى بفاتن أمل حربى مع إنه كان ممكن لولا بعض هذه الإعتراضات على كلام ربنا كان ممكن يبقى مسلسل عظيم ” .

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يشارك في بطولته كلا من الفنانين : نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني وغيرهم .. ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب .