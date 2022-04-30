شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حصرى لآخر ما قالته سهير البابلي قبل وفاتها..رددت اسم الله الودود (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد ”الخليج 365” بنشر آخر تسجيل صوتى للفنانة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها، حيث كانت تذكر وتردد اسم الله الودود.

ويظهر فى التسجيل صوت الدكتور رضا طعيمة، الداعية الإسلامي وزوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، وهو يتحدث للفنانة الكبيرة قائلا: "هتذكرى معانا ياسوسكا" فتجيب سهير البابلي بالايجاب، ليسألها زوج ابنتها: "بتحبى ايه فى الذكر؟"، فتقول : "الله "، ثم تردد الفنانة الكبيرة مع ابنتها و زوج ابنتها وأحفادها، قائلة: "يا ودود يا ودود يا ودود يا الله".

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلي قد رحلت عن عالمنا فى 21 نوفمبر 2021 بعد فترة غيبوبة قضتها بالمستشفى، وتخللت الغيبوبة لحظات كانت تفيق فيها الفنانة الكبيرة لتردد اسم الله أو تنطق الشهادة .

وقال الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنانة سهير البابلى ظلت تردد قبل رحيلها "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وكشف "طعيمة" أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى كانت تتحرك قليلاً وتفتح عينيها عندما كان يقرأ هو وابنتها نيفين القرآن إلى جوارها .

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة، قائلاً: "كنا نردد بجوارها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تفتح عينيها للحظات وتنظرت لنا وتبتسم، حتى إن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن: مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم".

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى، أنها كانت تحب بردة البوصيرى، ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى، التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن، وتفرح كثيرًا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وأضاف: "قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة: يا ودود يا ودود يا خالق يا موجود صل على الحبيب المحبوب".