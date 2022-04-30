شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 28.. العناية الإلهية تنقذ علاء ويرسم ملامح الإرهابى سياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل "العائدون" بطولة النجم أمير كرارة، أحداثاً متتالية، حيث أنقذت العناية الإلهية والاطباء علاء، بعدما أصيب بالرصاص في أطرافه من سياف الذي أراد أن يقتله ببطء.

مسلسل العائدون الحلقة 28

وبعد ساعات جاء اتصال لعمر يخبره أن علاء تخطي مرحلة الخطر وفاق من غيبوبته، فذهب سريعا للاطمئنان عليه، وساله علاء إذا كانوا قد قبضوا علي سياف، فأخبره أنهم لم يلقوا القبض عليه لكنه سيحدث قريبا.



العائدون 1

ففاجأ علاء الضابط عمر وأخبره أنه رأي وجه سياف، وأنه يستطيع أن يرسمه لأنه لن ينسي هذا الوجه طوال عمره، وبالفعل بعد عدت محاولات بسبب اصابة زراعيه استطاع رسمه.

مسلسل العائدون الحلقة 28

كما يعمل الجهاز الأمني في أكثر من اتجاه لأن لديهم يقين أن سياف يخطط لمهمة أكبر، من ضرب سائحين في سفاري، وتأكدوا عندما قبضوا علي أيمن رجل الأعمال المصري الذي يمد داعش بالسلاح، وبعد تهديده بفضحه أمام عائلته بأفعاله الغير أخلاقية، اعترف أن سياف يخطط لحادث ارهابي يتعلق بمؤتمر الغاز لكنه لا يعرف تفاصيله.

مسلسل العائدون الحلقة 28

مسلسل العائدون، من بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.