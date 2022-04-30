كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 06:50 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على تهنئة الفنانة اللبنانية اليسا بأحدث اصدارتها الغنائية والتي تحمل عنوان “من أول دقيقة”. فقد علقت احلام على احد التغريدات التي روجت فيها اليسا لاغنيتها الجديدة بالقول “ربي يسعدك ويتمم عليك فرحتك يارب وفعلاً هالمقوله تمثلني وبقووووه الحب حد تتسند عليه”. وكانت اليسا قد ظهرت في الصورة التي نشرتها ترويجا للاغنية وهي تستند على رجل لم تكشف عن هويته وعلقت عليها كاتبة: “الحب حد تستند عليه من أول دقيقة”.

كانت هذه تفاصيل خبر احلام تعلق على صورة اليسا مع الرجل الغامص.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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