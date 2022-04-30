شكرا لقرائتكم خبر عن منال عبد اللطيف تعود للمسرح بـ"مهمة فى فيلا لبيب" فى موسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة منال عبد اللطيف للمسرح بعد غياب بعرض مسرحى فى موسم عيد الفطر على مسرح كامب شيزار بالإسكندرية بداية من يوم 7 مايو، ويشارك في العرض المسرحي الفنانين فتحي سعد وأيمن إسماعيل والمسرحية إخراج أحمد سمير ريان.

الفنانة منال عبد اللطيف بدأت التمثيل فى طفولتها فى برامج الأطفال مثل (البرلمان الصغير)، أول من اكتشفها المخرج (محمود إبراهيم) الذى قدمها فى مسلسل الأطفال (بندق وبندقة)، وعُرفت أكثر بمشاركاتها في مسلسلات (ضمير أبلة حكمت) مع القديرة (فاتن حمامة) وفوازير (جدو عبده) مع الراحل (عبد المنعم مدبولي) ، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة (عين شمس)، وشاركت في المسلسل الشهير (أرابيسك)، ثم في مسلسلات (الأبطال، السيرة الهلالية، رياح الماضي). كما شاركت في مسرحية (أخويا هايص وانا لايص) أمام عملاق الكوميديا الفنان (سمير غانم). استمرت بالعمل الفني حتى عام 2012 حين ارتدت الحجاب ثم عادت مؤخرا كمذيعة وكفنانة تمثل بالحجاب .

يذكر أن موسم العيد المسرحي سيشهد عودة الكثير من الأعمال المسرحية، فسوف يعرض النجم الكبير محمد صبحي مسرحيته "نجوم الظهر" خلال موسم العيد، كما سيعرض مسرح الدولة عددا من المسرحيات المختارة التي تناسب الأسرة المصرية.