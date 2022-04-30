شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الليلة الكبيرة" و"اللمبى فى الجاهلية" بالسعودية فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد برنامج احتفالات العيد 2022 في السعودية في أيام العيد 4 مسرحيات بـ 12 عرضًا. وتقام العروض المسرحية ضمن "برنامج احتفالات العيد 2022" الذي تنظمه في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، حيث تتنوع العروض ما بين كوميدية واجتماعية، مما يسهم في استمرار الأنشطة الترفيهية وامتدادها في المملكة طوال العام.

وتستقطب المسرحيات التي تعرض ما بين 4 إلى 6 مايو المقبل، أبرز النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، لإدخال الفرحة والسرور خلال أيام عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين والزوار.

وتشمل العروض كلًّا من: مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تقام في العاصمة الرياض على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد رياض سيتي"، ومسرحية "اللمبي في الجاهلية" لمحمد سعد التي تقام في مدينة جدة على مسرح النادي الأدبي الثقافي، ومسرحية "حلالهم دلالهم" على مسرح كليات الأصالة في الدمام، ومسرحية "طار بالعجة" على مسرح جامعة الملك خالد في أبها، وهو البرنامج الذي تقدمه هيئة الترفيه بالسعودية.