فنان مصري يصف شيرين بـ “العبيطة”.. والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 05:43 صباحاً - انتقد الفنان المصري شريف خيرالله مواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب بسبب تلقائيتها، مشيرًا إلى أنها تتحدث بكلام ليست مدركة لمعناه على حد وصفه.

وتفصيلاً، قال “شريف” خلال استضافته في احد البرامج التلفزيونية: “شيرين عبيطة في تلقائيتها، وللأسف تتحدث بكلام ليس مدركة معناه”.

وتابع حديثه عنها: “هي من حي شعبي، وتمتلك صوتاً قوياً ومميزاً جداً، وقَابلتها في بدايتها وتنبأت لها بمستقبل كبير”.

وأثار حديث شريف خيرالله عن “شيرين” جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقده اللاذع لها.