ياسمين عز: تقدر تقولي ماتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ رد صادم من الفنان محمد محيي بعد بلوغة سن 52 !

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 05:43 صباحاً - عاد الفنان المصري، محمد محيي للظهور في الإعلام بعد غياب، وحل ضيفًا الليلة على برنامج “كلام الناس” على قناة mbc مصر، وتحدث عن عدة أمور حول حياته الفنية والشخصية، واستعاد ذكريات بداياته الفنّية.

حيث كشف “محيي” في إحدى الفقرات خلال اللقاء عن سبب عدم زواجه ولا لمرة واحدة حتى الآن، رغم بلوغة سن الـ52 عامًا، وذلك ردًا على سؤال موجه من مضيفته مقدمة البرنامج الإعلامية ياسمين عز.

محمد محيي يكشف سبب عدم زواجه

ورد الفنان محمد محيي مازحًا عن سؤاله حول عدم سبب عدم زواجه حتى الآن، وقال إنه مازال “يكون نفسه”، وأضاف إنه يعرف أنه تأخر في قرار الزواج ولكنه يفضل التأني في اتخاذ هذا القرار، وأنه كلما يكبر في العمر يصبح أكثر حرصًا في هذا الأمر، ولكنه لا يستطيع العيش بدون حب، وكشف أنه استلهم عدة أغاني له في مسيرته من تجاربه العاطفية السابقة.

محمد محي: معنديش مواصفات لفتاة أحلامي

وقال المطرب محمد محيي، إنه لا توجد لديه مواصفات معينة لـ فتاة احلامه، مضيفا:” معنديش مواصفات معينة، و لازم نكون انا وشريكة حياتي متفاهمين “.

وأضاف الفنان محمد محيي خلال اللقاء :” مواصفات فتاة أحلامي مش مهمة واول حب ليا كانت أطول مني بكتير”.

وقال إنه في ”هذه الفترة كان بعيدًا عن الوسط الغنائي وأصدقائه، ثم تخلت عنه الفتاة التي ربطته بها علاقة عاطفية، ما زاده إحساسًا فوق إحساسه وغنى أغنيات تتحدث عن حياته الشخصية“.

محمد محيي يسترجع ذكريات بداياته الفنّية

وتحدث الفنان محمد محيي عن ذكرياته الفنية وبداياته، وقال في تصريحاته إنه كان يسمع كل الأغاني المتواجدة ولكل المطربين، حتى أنه كان يسمع الأغاني غير الشهيرة لزملائه، مثل الأغاني الأولى للفنان عمرو دياب والتي لم تحقق نجاح كبير وقتها وكذلك للمطرب علي الحجار، وسخر من صوته في بداياته وقال إن صوته كان حادًا في أعماله الأولى، وحدث اختلاف عليه بسبب صوته في أعماله وتعرض لانتقادات، ووصف صوته مازحاً بـ”المسرسع”.

محمد محيي يتحدث عن تجربته مع شيرين عبد الوهاب

وقال الفنان محمد محيي إن سر حدة صوته في بداياته كان بسبب الهندسة الصوتية في تلك الفترة، وكانت الموضة وقتها خروج الأصوات بشكل أسرع، وهو ما جعل صوته يبدو طفوليًا أكثر، ولكنه مع العمل والخبرة تدارك هذا الأمر، خاصة بعد أغنية “أعاتبك”، والتي أنهت حالة الخلاف على صوته وموهبته الغنائية.

وأشاد محمد محيي في تصريحاته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إنه قدمها معه لأول مرة من خلال دويتو “بحبك”، مشيراً إلى ان بداياتها كانت مثله، حيث حدث حول موهبتها خلاف أيضاً وجدلاً، قبل أن تشق طريقها من خلال العمل مع تامر حسني في ألبوم “تامر وشيرين”، وحققت بعده نجاح بمفردها، وقال إنه يشعر أن نجاحها يضيف إليه أيضاً، مشيراً إلى أنه يتواصل معها في عدة مناسبات ولكن ليس باستمرار.

وقدم محيي العديد من المواهب الغنائية والموسيقية الأخرى من خلال أعماله التي شاركوه فيها، وهم عصام كاريكا، محمد طلعت، مصطفى كامل، وعبد العزيز عمار، كما قدم الفنان محيي، في عام 1992 ”دويتو غنائيا“ مع حنان ماضي، في مسرحية ”طائر الحب الجميل“.

ومحمد محيي، مطرب مصري ولد في حزيران/يونيو عام 1970، في حي ”شبرا“ الشهير، وبدأ مشواره الغنائي عام 1990، وقدم العديد من الأغاني والألبومات الغنائية، واشتهر بالأغاني ذات الطابع الحزين، حتى أصبح من أشهر المطربين على الساحة الغنائية في مصر.

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