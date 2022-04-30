خطوبة نجم مسلسل “باب الحارة” أبو شهاب من هذه الفنانة تُشعل مواقع التواصل.. والفنانين يقدمون التهاني!

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 05:43 صباحاً - فاجأ الفنان السوري سامر المصري المعروف بدور “أبو شهاب” في مسلسل “باب الحارة” الشهير جمهوره بصورة نشرها على حسابه الخاص في موقع “إنستجرام” ظهر بها برفقة فنانة لبنانية.

المصري ظهر بلقطة رومانسية جمعته بالفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات حيث بدا المصري هو يغمر أبو فرحات، بينما كانت هي تضع رأسها على كتفه.

وعلّق المصري على الصورة قائلًا: “مزح ..ولا جد ..!؟”، حيث لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وتساءلوا عن حقيقة طلاق سامر من زوجته، لترد ندى في تعليق قائلةً: “مزح مزح” لتنفي أي أخبار عن ارتباطها بالفنان السوري سامر المصري.

ندى أبو فرحات تعيد نشر الصورة المثيرة للجدل

وأعادت الممثلة اللبنانية ندى أبوفرحات نشر الصورة نفسها، مجيبة سؤال المصري مرة أخرى، ومعلقة عليها: “جواب لحزورة روايات عبير.. أكيد مزح”.

وغالبًا التقطت هذه الصورة خلال تصوير مسلسل “جنايات صغيرة” وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “جرائم صغيرة” ويشارك ببطولته كل من سامر المصري وكاريس بشار وندى أبو فرحات، وديمة قندلفت، وقيس الشيخ نجيب.

ويتم تصوير العمل حالياً في تركيا، ومن المتوقع أن يقدم في 60 حلقة، تتميز بالتشويق والإثارة على نمط العمل الأصلي.

وقبل يوم واحد، نشرت الفنانة ندى أبوفرحات وديما قندلفت صورة من كواليس تصوير المسلسل، جمعتها معًا.

سامر المصري في تعاون جديد مع نجوم تركيا

وفي سياق متصل، يبدو أن الممثل الشهير بـ”أبوشهاب” لم يكتفِ ببطولة نسخة معربة من أحد المسلسلات التركية، وإنما سيقوم بالتمثيل مع أشهر الممثلين الأتراك على الإطلاق، إذ نشر المصري قبل ثلاثة أيام صورة جمعته بالفنان نجاتي شاشماز، الذي عرفه العالم كله بشخصية “مراد علمدار”، ودون أي تفاصيل أعلن المصري عن مشروع قادم يجمع النجمين الشهيرين، وهو الأمر الذي ألهب حماسة المتابعين، وأدخلهم في حيرة وفضول كبيرين، متسائلين عن هذا المشروع، الذي باتوا ينتظرونه، دون أن يعرفوا أي شيء عنه.

وانتهى النجم سامر المصري من تصوير فيلم سينمائي جديد، إنتاج فرنسي أمريكي بريطاني ناطق بالعربية، يحمل اسم “نزوح” ويشارك في بطولته الفنانة كندة علوش ومن إخراج المخرجة العالمية سؤدد كعدان

وحسبما كشف المصري في وقت سابق فإن الفيلم إنساني ومهم جداً، وسبق أن حاز نصه على جائزة أفضل نص في مهرجان كان السينمائي العالمي.

كما يشارك المصري في مسلسل دراما عربية مشتركة جديد مع مجموعة من نجوم سوريا ولبنان، والعمل من إنتاج شبكة MBC وسيعرض العمل بعد انتهاء شهر رمضان 2022

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