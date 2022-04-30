شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "أشباح الأوبرا" على مسرح الهناجر 5 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "أشباح الأوبرا " على مسرح الهناجر بداية من يوم الخميس الموافق 5 مايو، وهى نتاج ورشة الهناجر الأولى ورشة "الممثل الشامل"، تحت إشراف مدير مسرح الهناجر الفنان شادى سرور، وقام بتدريب الورشة كل من مدرب الغناء أحمد حمدى رؤوف، ومدرب الاستعراضات ضياء شفيق، ومدربة التمثيل الفنانة مروة رضوان.

عرض "أشباح الأوبرا" مستوحى من رواية شبح الأوبرا، من تأليف وإخراج مروة رضوان، ألحان إيهاب عبد الواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق ، موسيقي تصويرية كريم شهدي ، أشعار طارق علي ، أزياء مروة عودة ، إستعراضات ضياء شفيق ، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبد المحسن مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود جليلة.

يذكر أن ورشة الهناجر الأولى "الممثل الشامل" كان قد أطلقها مركز الهناجر للفنون منذ عام ولم يكن هناك أي شروط للمشاركة بها، إلا أن يكون عمرهم قد تخطي الـ17 عاما، وقد تقدم الورشة مايقرب من 1670 شخصا، وقد اجتاز منهم الموهوبون في الرقص أو الغناء أو التمثيل أو صاحب موهبة طاغية فى أحد العناصر.