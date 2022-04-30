محمد إمام يفاجىء متابعيه بلوك بالشعر الأشقر في أحدث ظهور له.. لن تصدقوا كيف أصبح شكله الآن!

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 03:50 صباحاً - فاجأ الفنان المصري محمد إمام جمهوره ومتابعيه بإطلالته الجديدة على حسابه الخاص في موقع “إنستجرام“، حيث نشر صورة جديدة بلوك أشقر.

حيث أعلن إمام، عن موعد طرح فيلمه الجديد “عمهم”، في دور العرض السينمائية بمصر وبجميع الدول العربية، ونشر ، صورة تشويقية له من الفيلم عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق الفنان عليها قائلاً: “عمهم صيف 2022 إن شاء الله”، وظهر محمد، في الصورة بالشعر الأشقر، ممسكًا بالسيجار في يده.

يُذكر أن “فيلم عمهم” من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

جمهور ومتابعو محمد عادل إمام توقعوا تفاصيل الشخصية التي سيقدمها في فيلمه الجديد، وخمن البعض أنه سيجسد شخصية أحد رؤساء العصابات الخطرين وأول بطل شعبي.

غياب محمد إمام عن دراما رمضان 2022

من ناحية أخرى، غاب محمد إمام عن الموسم دراما رمضان 2022 الجاري بسبب انشغاله بفيلم عمهم، وكان آخر أعماله “مسلسل النمر” الذي عرض في رمضان ألفين وواحد وعشرين 2021 وشارك في بطولته هنا الزاهد ونرمين الفقي .

وحقق نجل الزعيم من خلال مسلسل النمر نجاحا كبيرا واستطاع أن ينافس كبار نجوم الدراما في الموسم الرمضاني السابق.

فيلم الواد وأبوه لمحمد وعادل إمام

وعلى صعيدٍ آخر، يستعد محمد إمام خلال الفترة المقبلة للتعاون مع والده عادل إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير.

حياة محمد عادل إمام الخاصة

محمد عادل إمام واحد من أشهر أبناء النجوم، واستطاع أن يخلق لنفسه مساحة خاصة في الوسط الفني بعيدا عن شهرة ونجومية والده.

كما يفصل محمد إمام إبعاد حياته الشخصية عن السوشيال ميديا والإعلام، فنادرًا ما يظهر في لقاءات تليفزيونية.

وهو حريص على عدم نشر أي صور تخص زوجته وأبناءه على السوشيال ميديا، وذلك حتى يكونوا دائما بعيدا عن الشائعات والتريند ويستمتعون بحياتهم بشكل طبيعي .

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