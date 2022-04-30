تيم حسن وشقيقه في أحدث ظهور لهما… شاهدوا الشبه الكبير بينهما! بدا أوسم منه

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 03:50 صباحاً - حقق أشقاء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فاعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

ومن بين هؤلاء النجم السوري تيم حسن وشقيقة الأصغر “نذير” الذي ظهر معه مؤخرًا في صورة جديدة، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وقد رأى عدد كبير من المتابعين أنه ثمة شبه واضح بين الشقيقين، بينما اعتبر البعض أن نذير يزيد وسامة عن تيم.

تيم حسن يتعاقد على مسلسل جديد لرمضان 2023

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان تيم حسن، على بطولة مسلسل درامي جديد ليشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2023، ويتكتم صناع العمل تفاصيله حتى اكتمال الرؤية حول قصته وأبطاله، خاصة وان “تيم” يرغب في تقديم قضية اجتماعية من خلال العمل، ومن المقرر الانتهاء من تحضيرات المسلسل عقب انتهاء الموسم الرمضاني الحالي، وذلك لتحديد موعد لبدء التصوير.

تيم حسن يبدأ تصوير فيلم «الهيبة»

على جانب آخر، يبدأ النجم تيم حسن تصوير فيلم السينمائي الجديد “فيلم الهيبة” خلال الفترة المقبلة، وهو العمل المأخوذ عن سلسلة أجزاء “مسلسل الهيبة“، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها.

ومن المقرر أن يصور الفنان الفيلم بالكامل في تركيا، مع المخرج سامر البرقاوي ويضم الفيلم نخبة من نجوم مسلسل الهيبة بمختلف أجزائه.

وينتظر تيم حسن انتهاء المخرج سامر البرقاوي، من كافة التحضيرات النهائية الخاصة بالسفر إلى تركيا وتحديد أماكن التصوير والتعاقد مع النجوم المشاركين في العمل لانطلاق تصويره.

فيلم “الهيبة” سيكون من إخراج سامر البرقاوي، وسيضم مجموعة متنوعة من ممثلي المسلسل على مدار أجزائه الخمسة، حيث من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية في نهاية موسم الصيف المقبل.

وعرض للنجم تيم حسن مؤخرًا الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” على إحدى المنصات الإلكترونية

وتدور أحداث العمل حول عودة “جبل” إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

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