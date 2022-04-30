شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب يجتمعان بحفل واحد فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذى سيتم إحياؤه فى دولة الإمارات يوم الأربعاء 4 مايو المقبل ثالث أيام عيد الفطر، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالا بالعيد.

وكان النجم كاظم الساهر قد ألغى كل حفلاته الغنائية التى كان من المقرر أن يحييها فى جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات أحيا منها حفلتين وتبقى 6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.

وشوقت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها إلى أغنيتها الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة القادمة، كما نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة حيث كتبت كوبليه من الأغنية من خلال حسابها علي السوشيال ميديا وهو "ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل ..غير للكتف اللي يشيل "، لتؤكد شيرين بذلك أن أغنيتها القادمة من نوعية الدراما، وتفاعل الجمهور مع البوست وطالبوها بطرح الأغنية في أقرب وقت.