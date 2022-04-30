شكرا لقرائتكم خبر عن عنبة يطرح أغنية فيلم "زومبى" بطولة علي ربيع وحمدى المرغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات عنبة أغنية "زومبى" من فيلم "زومبى" المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر، ويشارك فى بطولته الفنان على ربيع وحمدى المرغنى ومن إخراج عمرو صلاح.

وتقول كلمات الأغنية :

أمي عارفة إن أنا فنان.. أوي أوي

بطلوا بقى حقد يا جدعان.. سمعوني الصلى على النبي

مولود موهوب بالفطرة.. دي ماجتش معايا بالبركة

في وجودي بتشدوا بلستر

زومبي.. زومبي.. زومبي

زومبي.. زومبي.. زومبي.. زومبي

قلبك جايبك تعالى وانت تشوف المعارك

كل اللي كانوا عاملين أبطال قدامي خابت

ماتكترش في الكلام يا زميلي انزل وشارك

أنا جامد ... أنا ثابت

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم مطرب مهرجانات وحمدي الميرغني شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.