ملف سرى الحلقة 28.. محمد محمود عبد العزيز يخطف عائشة بن أحمد ويعترف لها بحبه

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل ملف سرى، بطولة النجم هانى سلامة، العديد من الأحداث، حيث أصيب عادل المالكى برصاصة من مسدس حسين "إيهاب فهمى"، والذى كان يقصد بها والده هارون المالكى "محسن محيى الدين"، وانتقل على إثرها للمستشفى، بينما حبس هارون حسين مع ابنه فى حجرة واعتذر حسين لابنه عما حدث لهم، وأكد له أن طيلة الوقت كان يحاول أن يبعده هو وأمه عن تلك الأحداث وانهار من البكاء وهو يردد أنه لم يكن قصده قتل عادل .

يخطف ليل "محمد محمود عبد العزيز" مريم المالكى "عائشة بن أحمد"، ويعترف لها بحبه ولكنها تؤكد له أنها لا تكنّ له أى مشاعر، وعندما همت للانصراف منعها من ذلك وهنا دخل عليه يحيى "هانى سلامة" الذى عرف طريقه من خلال كريم "مهند حسنى"، وحاول أن ينقذ مريم ولكن صوب ليل المسدس نحوها ودخل عليهم ناجى "أحمد الرافعى"، الذى كان قد أخذ أمرا بقتل ليل وجعل يحيى يأخذ مريم وينصرف، وعندما همّ على قتل ليل دخل يوسف المالكى "ماجد المصرى" وقتله وهرب ليل وأخوه "علاء مرسى".

مات عادل المالكى وأصيبت مريم بحالة من الانهيار، بينما أصيب هارون المالكى بنفس الحالة، بالإضافة لحدوث شلل له، حاول يوسف المالكى أن يأخذ ليل ليهرب، ولكن رفض ليل وجوده معه وطلب منه أن يعتنى بأخيه ويتركه هو فهو يعرف كيف يتصرف، على جانب آخر طلب كريم "مهند حسنى" من إدوارد أن يرجع لأخته أمنية فهو ينوى أن يسلم نفسه، وبذلك لم يعد لأمنية أحد فى الدنيا وبالفعل يسمع كلامه ويعود لها .

مسلسل " ملف سرى " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.