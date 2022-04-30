شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 28.. ابنتا "فاتن" تنقذان والدتهما من العودة لطليقها "سيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بعد تنازل "فاتن" نيللى كريم عن جميع القضايا التى قامت برفعها ضد طليقها "سيف" شريف سلامة كما أنها قررت العودة له والزواج منه مرة أخرى كما يطلب منها وذلك بعد خطفه لابنتيهما وتهديدها بأنها لن تراهم مجدداَ.

هربت ابنتى "فاتن" من المنزل الذى وضعهما والدهما فيه قفزا من الشباك واستنجدا بسيدة لكى يقومان بتوصيلهما إلى والدتهم "فاتن"، واستطاعت السيدة أن تصل بهما لى والدتهما قبل أن يتم عقد قرانها على طليقها مرة أخرى والزواج منه، وقام "شفيع" محمد التاجى و المحامى "شكيب" محمد ثروت، بطرد "سيف" والمحامى الخاص به.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



شريف سلامة



محمد ثروت وشريف سلامة ومحمد التاجى