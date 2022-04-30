شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 28.. محامو مكتب المسيرى فى مهمة جديدة ضد شريف زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل سوتس بالعربى أحداثا متتالية، حيث دخل المحامى آدم منصور (أحمد داود) فى صدام مع المحامى رضوان نعمان (محمد رضوان) والد صديقته ليلى (تارا عماد)، حيث يتولى آدم الدفاع عن إحدى السيدات ضمن أكثر من 100 سيدة يدافع عنهم مكتب المسيرى فى قضايا مختلفة ضد والد ليلى الذى يعمل محاميًا أيضا، وقبل أن تدخل القضية إلى المحكمة انسحب المحامى رضوان واعترف ووافق على التسوية.

ويستعد آدم منصور لمواجهة جديدة مع شريف زيدان (مصطفى درويش) الذى عاد للظهور من جديد ورفع قضية ضد مكتب المسيرى لفصلهم موظفة سابقة بالمكتب دون إبداء أسباب، فهل يتمكن آدم من الآنتصار على شريف زيدان مرة أخرى؟

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد دأود والمسلسل من تأليف محمد حفظى وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكى الذى يحمل نفس الاسم، والذى حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه فى عالم المحاماة والقضايا.