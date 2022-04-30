شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عبد الله لـ عمرو مصطفى: ألحانك عاملة دايت من يومك ومحتاجة شوية فيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل خلقها الملحن عمرو مصطفى بسبب تصريحاته فى أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا، حيث تحدث عن تاريخه ونجاحاته، وهاجم أصدقاءه المطربين والملحنين والشعراء منهم نادر عبد الله، وأنه لا يستطيع تلحين كلماته، لكن تامر عاشور اختار أن يدافع عن عبد الله، مؤكدا أنه شاعر كبير للغاية وأعماله كلها ناجحة.

وعلق نادر عبد الله على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "صديقى الملحن الجامد أها.. حياتى أها عمرو مصطفى أنا كلامى لا عميق ولا تقيل زى ما أنت حاسس، أنت بس اللى ألحانك عاملة دايت من يومك ومحتاجة شوية فيتامينات".

من المعروف أن نادر عبد الله أحد أهم الشعراء الحاليين، الذين لاقت أغانيهم نجاحا عربيا كبيرا على مدار أكثر من عقد ونصف، حيث قدم أبرز وأهم أغانى النجوم المصريين والعرب، فتعاون مع الهضبة عمرو دياب وإليسا وشيرين عبد الوهاب وفضل شاكر ومحمد حماقى وتامر عاشور، وغيرهم الكثير.



نادر عبد الله (1)