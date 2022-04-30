شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 28.. الفريق السيسى يمهل الجميع 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "30 يونيو"، اجتماعا جمع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) ومحمد مرسى (صبرى فواز)، بعد خروج مظاهرات 30 يونيو، حيث يكشف السيسى لمرسى عن البيان الذى ينوى إعلانه للشعب، لتهدئة الأوضاع.

وجاء فى البيان: "إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاما على القوات المسلحة استنادا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفذيها، بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية".

ويرد مرسى:"مش قادر أفهم يعني هل ده تحذير ليا أنا؟، ليجيب السيسى: "لا والله ده طلب، رجاء للجميع إنهم يحطوا مصلحة البلد فوق كل اعتبار لأن القوات المسلحة مش هتسمح أبداً لحدوث اقتتال داخلى، مش هنسمح كمان إن البلد تدخل فى دائرة العنف، وتبقى شبه بلاد تانية حضرتك شايف اللي حصلها واللي بيحصل فيها لغاية دلوقتى".

ويقول مرسى: "خلي بالك يا سيادة الفريق إن المعارضة دي كلها كلام وبس، ملهمش وجود حقيقي على الأرض، اللي فى الشارع دول كلهم مؤيدين"، ويوضح السيسى: "حجم تظاهرات المعارضة كتير يا سيادة الرئيس"، ويقاطعه مرسى: "مش كتير ولا حاجة يا سيادة الفريق هم كلهم 120 ألف وبيزودوهم بالجرافيك"، وبعدها يتم عرض مشهد حقيقى من بيان السيسى بإمهال الجميع 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب".

وقال الفريق السيسى: "فخامة الرئيس أنا ممكن أجيب لحضرتك فيديوهات التصوير الجوي والتى تبين العدد الحقيقي الموجود فى الشارع، الموضوع أكبر بكتير من اللي حضرتك بتقول عليه ده صدقني يا فندم، الحل اللي بنعرضه دلوقتى ده هو أفضل حل ممكن ينطرح فى الوقت الحالى.. على العموم يا أفندم أنا كان لازم أبلغ سيادتك بالبيان قبل ما يتذاع".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.