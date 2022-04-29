شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يرد ببيان على مهرجان المزاريطة: "مش بنتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم فتحى عبد الوهاب فى مهرجان المزاريطة السينمائى الذى يقيمه الكبير "أحمد مكى" فى الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 6.

ونشر حساب المهرجان على فيس بوك صورة للنجم فتحي عبد الوهاب وابنته من على ريد كاربيت مهرجان المزاريطة السينمائي.

ليرد فتحى عبد الوهاب مازحا فى بيان على صفحته الشخصية أنه ليس لديه أطفال من الإناث، مؤكدا أن البنت التي ظهرت معه في إحدى الصور هي بنت سيدة من سيدات المزاريطة الأفاضل، وأن السيدة تركت معه الطفلة لتلتقط صورة مع النجمة يسرا واختفت بعدها، مشيرًا إلى أنها لم تأخذ ابنتها حتى الآن، وناشد عبد الوهاب صناع المهرجان بسرعة التواصل مع السيدة لتتسلم الطفلة في أقرب وقت.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.