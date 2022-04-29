شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 28.. شروط ريهام حجاج قبل العودة لزوجها أيمن القيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل "يويترن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بإخبار ياسر "محمود حجازى" طليقته أميرة "نانسى صلاح" بأن يارا "ريهام حجاج" وافقت على العودة لزوجها يوسف "أيمن القيسونى"، وتغضب كثيرا لهذا الخبر وتتوعد بأن تفعل ما فى وسعها لمنع عودتهما.

وطالبت نورهان زوجها الدكتور حاتم "توفيق عبد الحميد" بالطلاق، بعد أن فاض بها من كثرة المشكلات التي تعرضت لها دون ذنب، إلا أنه يتمسك بها ويخبرها بأنه لا يمكنه التخلي عنها.

يأتي يوسف "أيمن القيسونى" إلى يارا "ريهام حجاج" فى بيتها، وتطلب منه ألا يشارك أخيها ياسر "محمود حجازى" فى بناء مستشفى، وأن يراوغه بهذا "البزنس" حتى يعيد أموال أبيه "توفيق عبد الحميد" إلى حساباته، كما اشترطت عليه تنظيم حفل يجمع كل معارفهم وتقديم اعتذار لها أمام الجميع، وفجأة يدخل أبوها فيطرد يوسف من المنزل.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.